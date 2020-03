La RAC en cinq mots clés

Vous voulez entamer une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ? Voici cinq mots clés pour savoir à quoi vous en tenir.

Reconnaissance

La RAC est une démarche permettant d’obtenir une reconnaissance des compétences développées à l’extérieur du parcours scolaire habituel, par exemple en emploi, bien sûr, mais aussi grâce au bénévolat.

Diplôme

Un établissement scolaire ne peut reconnaître vos compétences officiellement que dans le cadre d’un programme d’études précis et selon des normes établies. S’il vous manque certaines compétences pour obtenir le diplôme en question, on vous demandera de suivre des cours ou une courte formation, et ce, à votre rythme.

Emploi

Avec un diplôme officiel en main, les experts de la RAC sont formels : vous augmenterez votre pouvoir d’attraction sur le marché du travail, tout comme votre capacité à accéder à un nouvel emploi... Celui de vos rêves, pourquoi pas ?

Conditions de travail

Grâce à ce diplôme et à cette reconnaissance, vous aurez également la possibilité d’améliorer vos conditions de travail, voire de gravir rapidement les échelons. Vous pourriez même vous voir offrir une promotion.

Fierté

Reconnaissance, diplôme, nouvel emploi, meilleures conditions de travail... il y a de quoi être fier ! Et selon certains spécialistes en santé mentale, le sentiment de fierté augmente l’estime de soi, qui serait un des piliers d’une meilleure santé globale.