La télé pour amuser les plus jeunes

Si les grandes chaînes d’informations sont débrouillées pour permettre aux adultes de s’informer en temps de crise, les enfants en congé ne sont pas oubliés dans les programmations télé. Tandis que la chaîne Yoopa annonçait mardi qu’elle était débrouillée et que Télé-Québec a remanié sa programmation, voici quelques suggestions de séries et de films pour divertir les plus jeunes qui restent à la maison.

Onze films de dragons et dinosaures

Vos enfants ont une fascination pour les dragons et les dinosaures ? Ils seront comblés avec la programmation spéciale Dragons et dinos de Yoopa. Pas moins de 11 films qui mettent en vedette ces bêtes légendaires, dont Mon ami le dinosaure et Les Dragons Gardiens qui seront présentés vendredi à 19 h et samedi et dimanche dès 13 h.

► Sur Yoopa, vendredi 19 h, samedi et dimanche dès 13 h

Squat, la plateforme jeunesse

C’est comme un Tou.tv, mais exclusivement pour du contenu jeunesse. Créée par Télé-Québec, la plateforme d’écoute en rafale rassemble une large panoplie d’émissions jeunesse, dont les 208 épisodes de Cochon Dingue, ainsi que les séries Conseils de famille, Les Argonautes et Alvinnn !!! et les Chipmunks. Tous les épisodes de la série originale Le 422, qui met en vedette Mylène MacKay, Marc Beaupré et Laurie Babin, sont également disponibles. Vraiment, la plateforme vaut le détour.

► squat.telequebec.tv

Passe-Partout

C’est l’incontournable jeunesse, même 30 ans plus tard. Si vous n’aviez pas encore eu le temps de faire découvrir cet univers, qui existe depuis 1977 et qui s’est renouvelé l’an dernier, des dizaines d’épisodes et de capsules de la nouvelle génération de Passe-Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau sont disponibles en rafale sur coucou.telequebec.tv. La plateforme offre également une section de jeux et de chansons en ligne.

► Télé-Québec, du lundi au jeudi 18 h et tous les matins 7 h 30

Les Minions et les Schtroumpfs

Tous les jours, à partir de 14 h, la chaîne Yoopa a intégré à sa programmation une série de films sans pause publicitaire. Dans les prochains jours, les tout-petits pourront voir ou revoir des films à succès tels Les Schtroumpfs (mercredi), Opération Noisettes 2 (jeudi), Les Minions (vendredi) et Sur la terre des dinosaures, le film (samedi).

► Films sur Yoopa, tous les jours dès 14 h

Arthur L’aventurier en Australie

Arthur L’aventurier vient tout juste de lancer le fruit de ses nouvelles aventures en Australie. Sur ICI Tou.tv, elles se déclinent en 10 capsules de 5 minutes, où le célèbre explorateur nous fait découvrir l’habitat naturel du crocodile, du koala, de l’ornithorynque et, bien sûr, du kangourou.

► Sur ICI Tou.tv

Ciné-mollo

Télé-Québec propose une programmation spéciale Ciné-mollo, tous les jours de semaine à partir de 15 h. Plusieurs films classiques ont été mis à l’horaire télé et peuvent aussi être visionnés en direct, en ligne. Parmi eux, la saga familiale Les tiens, les miens, les nôtres (jeudi) et Les douze travaux d’Astérix (vendredi). Docteur Dolittle et Astérix et Cléopâtre sont au menu la semaine prochaine.

► Télé-Québec, dès 15 h, du lundi au vendredi

Léna, rêve d’étoile

Cette série, qui raconte l’histoire d’une jeune danseuse russe qui étudie à l’Opéra de Paris et qui aspire à devenir une étoile de la danse, fait fureur un peu partout dans le monde. Elle fait partie du nouveau volet de programmation Yoo + de Yoopa, destiné aux 10 à 12 ans. Sa deuxième saison débute dès mercredi prochain, 25 mars, à 19 h.

► Yoopa, dès le 25 mars, 19 h