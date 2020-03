Lac Saint-Jean: plus de 500 000 $ pour retrouver les motoneigistes disparus

La vaste opération de recherche pour retrouver les motoneigistes qui ont sombré dans les eaux du lac Saint-Jean, en janvier dernier, a coûté cher à la Sûreté du Québec.

Le 21 janvier, six motoneigistes – des touristes français et leur guide – avaient plongé dans les eaux de la rivière La Grande Décharge à Saint-Henri-de-Taillon. Les secours avaient passé 17 jours à tenter de retrouver les corps des victimes, dont deux manquent toujours à l'appel.

TVA Nouvelles a appris, grâce à la Loi d’accès aux documents des organismes publics, que cette opération d'envergure a coûté au moins 501 205 $ à la police provinciale.

Le montant de plus d’un demi-million inclut le temps supplémentaire des policiers et des employés civils du corps de police, ainsi que les frais encourus pour les repas, l’hébergement, les hélicoptères et l’achat de matériel.

Cette facture exclut cependant les salaires en temps régulier qui, à la Sûreté du Québec, ne sont pas comptabilisés par opération.

Les frais encourus par d’autres organisations ne sont pas inclus dans ce montant de 501 205$. Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l’Agence canadienne des services frontaliers avaient, entre autres, pris part à cette opération. Un hélicoptère de la SQ s’était également écrasé lors des recherches.