L’accompagnement au cœur de la démarche RAC

Les avantages d’un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ne sont plus à démontrer. Et si le succès de la démarche tenait à son accompagnement particulièrement ciblé ?

« Le soutien dans le cadre d’une démarche de RAC est très personnalisé », avance Dominique Harvey, coordonnatrice au Bureau de la RAC du Cégep Marie-Victorin, chef de file dans le domaine depuis plus de 25 ans. « Notre but est clair : que les candidats qui entament ce processus soient outillés le mieux possible pour poursuivre leur parcours professionnel », ajoute-t-elle.

Les programmes offerts dans le cadre d’une démarche de RAC au Québec sont variés, de la bureautique à la comptabilité, en passant par la gestion des services de garde. Dans le secteur manufacturier, par exemple, le Cégep Marie-Victorin propose le programme Gestion de groupe et opération du travail. Peu importe son bagage professionnel ou ses diplômes, le candidat est pris en charge à toutes les étapes de son cheminement — choix du programme d’études, rencontre d’information, dépôt d’un dossier de candidature, autoévaluation, entrevue de validation et finalement évaluation des compétences.

« Des formations manquantes peuvent même être recommandées au besoin, précise la coordonnatrice. Par contre, on aime bien sûr faire la distinction entre une personne qui vient chercher une formation et une autre qui vient en RAC, même si le but commun est l’obtention d’un diplôme. Le candidat en démarche de RAC ne bénéficie peut-être pas d’une dynamique de groupe avec une classe et un professeur, mais il a accès à un soutien très personnalisé. L’aide pédagogique est individuelle, pour bien saisir ce que le candidat a déjà appris dans un contexte professionnel et personnel. »

De multiples avantages

Cette approche individualisée permet à des personnes aux âges, aux parcours et aux réalités différentes de valider leurs acquis et compétences dans un cadre qui leur convient. « Notre priorité, c’est de nous coller le plus possible aux besoins de chaque individu, ajoute Dominique Harvey. On prend en compte ses obligations, son horaire, sa personnalité. » La conciliation travail-famille est également prise très au sérieux.

Grâce à plusieurs spécialistes de contenu, qui aident tour à tour au fil de la démarche de RAC, l’accompagnement est à la fois riche et varié. Selon sa propre expérience, l’expert peut même être en mesure d’apporter de nouvelles connaissances ou compétences au candidat. « Ils sont toujours disponibles pour répondre aux questions, discuter des options et proposer de multiples avenues. Si un candidat fait face à un obstacle, ne saisit pas une information ou ne se sent pas en confiance par rapport à une évaluation, il ne sera pas laissé à lui-même, au contraire », explique la coordonnatrice.

Ce coup de pouce sort même du cadre du programme, prenant parfois des airs de mentorat et de coaching. « Les spécialistes de contenu sont aussi là pour apporter un soutien moral, ainsi que donner des conseils sur la motivation, la logistique, la gestion du temps et du stress », poursuit Dominique Harvey.

Plus qu’une simple reconnaissance des acquis et des compétences, la démarche peut devenir un véritable tremplin afin d’atteindre de nouveaux sommets professionnels.