Le cygne noir

Il y a une semaine, le gouvernement Legault déposait un budget qui s’avéra caduc le lendemain matin.

Le lendemain! Du jamais vu. Comme tant de choses depuis une semaine.

Pour ma part, le même jour, je partais en France avec une équipe. Des tournages dans le cadre d’une série documentaire.

Oui, en France! À l’époque (on a l’impression de changer d’époque à chaque jour ces temps-ci), la COVID-19 progressait. On pouvait penser éviter le pire étant donné la brièveté du séjour. Un médecin m’avait rassuré : lavez-vous les mains souvent, ça devrait aller.

La France dans laquelle on a atterri mercredi en matinée n’était pas celle que nous avons quittée samedi précipitamment. (Notre retour était prévu pour hier.)

Un pont qui s’effondre

«On a l’impression de courir sur un pont qui s’effondre derrière nous», imagea un collègue de l’équipe.

Mercredi, à l’aéroport Charles-de-Gaulle, les masques sont rares. Aucun message sur le fameux virus. L’atmosphère semble à l’indolence.

Jeudi, vendredi, restaurants et terrasses semblent normalement fréquentés. Ça se fait la bise. La crainte envers les échanges de «fluides biologiques»? Faible.

Samedi, Paris paraît moins habité. Puis, dans l’avion du retour, on prend connaissance de l’annonce : le gouvernement demandera la fermeture, dès le lendemain, des restaurants, cafés, terrasses!

Fermer les terrasses en France! L’heure est vraiment grave.

Trump

L’impression de fuir un pont qui s’effondre, on l’avait eue dès mercredi matin. Trump venait d’annoncer qu’il suspendait les vols en provenance de l’Europe à partir de samedi.

Combien de jours avant que le Canada n’emboîte le pas? Lundi, pourrons-nous rentrer? La décision de devancer le retour n’a pas été longue à prendre.

La crise de la COVID-19 se muait en une sorte de 11 septembre 2001. Mais avec des effets plus directs sur chaque individu, dans sa chair.

«Ce budget, c’est celui de la confiance en l’avenir», déclarait le ministre Éric Girard dans l’autre époque, c’est-à-dire il y a une semaine. À «l’époque», il avait sans doute raison.

Depuis moins d’une semaine, un «cygne noir» – notion fétiche des théoriciens de probabilité – a fait irruption : un événement imprévisible ayant un effet brutal et profond sur le cours des choses.

J’écris «imprévisible» mais en fait, il aurait suffi d’écouter l’Organisation mondiale de la santé, créée justement après la grippe espagnole de 1918.

En septembre 2019, l’OMS publiait un rapport-choc intitulé A world at risk dans lequel on déplorait le manque de préparation de l’humanité face au scénario de «propagation rapide d’une pandémie due à un agent pathogène respiratoire mortel». Le risque : entre 50 et 80 millions de morts.

Le 13 janvier, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présentait les défis cruciaux pour les 10 prochaines années. Une «pandémie» causée par un «nouveau virus très infectieux transmis par voie aérienne [...] est inévitable», affirmait-il... après avoir souligné que les pays dépensent « énormément » pour protéger leur population contre les «attaques terroristes, mais pas [contre] des attaques de virus».

Le cygne n’était peut-être pas tout à fait noir, finalement.