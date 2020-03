Les avantages psychologiques de la RAC

Peu importe le parcours, la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) aurait pour vertu de favoriser la fierté et la confiance des apprenants. Comment expliquer un tel phénomène ?

La RAC est une démarche permettant à tout individu de faire évaluer et reconnaître officiellement (par un cégep ou une autre école professionnelle) un savoir-faire acquis à l’extérieur du cadre scolaire.

Les adultes qui s’engagent dans la RAC doivent donc se soumettre aux mêmes exigences et posséder les mêmes compétences que les étudiants qui tentent d’obtenir leur diplôme de manière plus traditionnelle. D’où les sentiments de fierté et de confiance qui s’ensuivent.

D’ailleurs, selon le Bureau de la RAC du Cégep de Saint-Hyacinthe, « confiance » et « fierté » seraient les deux mots qui reviennent le plus souvent dans le discours des diplômés pour résumer leur expérience de reconnaissance des acquis. Avec raison ! Après tout, comme l’explique France St-Amour, coordonnatrice au centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Marie-Victorin, la fierté indique qu’on a réussi quelque chose qu’on estime important, et ce, grâce à son investissement personnel, qu’on parle du temps requis ou des efforts déployés.

C’est également grâce à cet investissement personnel que la RAC aurait une autre conséquence psychologique positive : augmenter la confiance en soi. « La RAC a été conçue de manière à reconnaître les compétences des candidats au fur et à mesure qu’ils avancent dans le processus, ce qui leur permet de gagner en confiance de manière graduelle, souligne France St-Amour. Une confiance avec laquelle ils se présentent ensuite devant des employeurs potentiels. »