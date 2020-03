L'institution montréalaise Beauty’s ferme ses portes

MONTRÉAL – Le réputé restaurant Beauty’s a pris la décision de fermer ses portes afin de respecter la distanciation sociale demandée par les autorités de la santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19.

L’institution montréalaise en a fait l’annonce mardi sur son compte Twitter. «Nous avons pris la décision difficile de fermer Beautys pour une période indéterminée», peut-on notamment y lire.

Selon les directives de la santé publique, les Québécois doivent garder une distance de 1 à 2 mètres les uns des autres, ce qui complique l'organisation dans les salles à manger des restaurants.

«Toute la famille Beautys souhaite à vous et à vos familles la force et le courage, et nous souhaitons de vous revoir très bientôt! Rester en santé et en sécurité», a ajouté le restaurant.

Situé au coin de l’avenue du Mont-Royal O et de la rue Saint-Urbain, ce restaurant ouvert depuis 1942 s’est fait un nom dont la réputation dépasse les frontières.