LNH : quatre scénarios complètement fous pour les séries

La Ligue nationale de hockey (LNH) a simplement trop à perdre en annulant sa saison, et c’est pourquoi elle étudiera n’importe quelle option logique qui lui permettrait de remettre la coupe Stanley.

Cela tomberait donc sous le sens que nous nous attardions aux scénarios les plus probables. Mais quel plaisir tirerions-nous de toutes ces hypothèses rationnelles et ennuyantes alors que nous avons là l’occasion rêvée de sortir des sentiers battus et repenser complètement notre façon d’apprécier le hockey?

Jetez les conventions aux oubliettes et attachez votre tuque, car voici ce que nous proposons: quatre formats de séries éliminatoires complètement fous qui révolutionneraient le hockey – et qui n’arriveront sans doute jamais.

«The Decision» version LNH : le grand repêchage des adversaires

Qui ne se souvient pas de toute la saga médiatique autour de la décision de Lebron James à l’été 2010? La supervedette de la NBA a annoncé dans le cadre d’une émission spéciale sa prochaine destination, détruisant en mille morceaux le coeur des partisans des Cavaliers de Cleveland.

Inspirons-nous de cette idée de marketing de génie (quoique controversée). Créons un repêchage télévisé où les équipes, classées dans l’ordre selon le pourcentage de points, doivent se prononcer tour à tour au podium pour décider de leur adversaire. Dimitri Filipovic propose que l’on retienne les équipes 1 à 16, ce qui n’est pas bête.

Et ajoutons une couche. Après chaque tour, on refait un repêchage, dont la priorité est encore déterminée par le pourcentage de points en saison régulière. Et puisque le choix de l’équipe deviendrait une affaire personnelle, optons pour des séries trois de cinq au lieu de l’élimination directe, histoire de laisser le temps aux deux formations de s’haïr un peu.

«La folie de juin» : tournoi à élimination directe de 16 équipes

Le March Madness a été annulé? Tant pis! Voici la folie de juin! Ou de juillet, c’est selon!

On parle ici d’un tournoi à élimination directe de 16 équipes. Avec une variable innovatrice.

Comme on veut récompenser le travail abattu pendant grossièrement 70 matchs par les équipes durant le calendrier régulier, dans chaque confrontation de chaque tour (même la finale), donnons un avantage à l’équipe qui a terminé la saison avec le plus haut pourcentage de points. Par «avantage», on entend ici que l’équipe favorisée commence le match avec une avance de 1-0, en plus de jouer à domicile.

On pourrait ainsi assister à beaucoup de changements d’avance et à des matchs remplis de rebondissements, car l’équipe amorçant la rencontre avec un déficit n’aura d’autre choix que d’être incisive.

«Championnat du monde de la LNH» : 4 sections, 4 groupes

On s’inspire ici d’une formule que vous connaissez déjà très bien. Comme dans un Championnat du monde, on commence avec un tournoi à la ronde. Le fonctionnement est le suivant : quatre groupes formés des équipes 1 à 4 de chaque section (en fonction du pourcentage de points). Chaque équipe au sein du même groupe s’affronte une fois et on en retient deux par section.

S’en suit un tournoi à élimination directe. On aime particulièrement les matchs à élimination directe, car l’intensité est encore plus au rendez-vous et la folle combinaison d’anxiété et de chaos qui rend les séries éliminatoires si divertissantes serait injectée aux stéroïdes.

Photo AFP

«Galvaniser une rivalité sanguinaire» : 8 de 15 entre les Blues et les Bruins

Il y a un historique entre ces deux équipes. Il ne faut pas chercher bien loin : elles se sont affrontées en finale de la Coupe Stanley la saison dernière.

C’est lors des séries que naissent les plus grandes rivalités. En l’espace de quatre à sept matchs, plusieurs histoires peuvent survenir et marquer à jamais les futurs affrontements entre les deux clubs.

On peut amener ça à un autre niveau avec une seule série 8 de 15 pour déterminer le champion de la coupe Stanley. Celle-ci mettrait aux prises les formations 1 et 2 au classement général selon le pourcentage de points, soit les Blues de St. Louis et les Bruins de Boston. C’est le destin qui parle ici.

Pouvez-vous imaginer à quel point ces deux formations pourraient se détester au bout de 15 matchs âprement disputés? Ce sont 15 matchs durant lesquels Brad Marchand pourrait trouver différents moyens de déranger l’adversaire.

On pourrait fomenter rien de moins que la rivalité la plus acrimonieuse et sanguinaire de l’histoire du hockey.