MLB: de l’aide pour des employés

Les 30 équipes du baseball majeur remettront chacune 1 million $ aux employés travaillant dans les différents stades de la ligue, ces travailleurs ayant été durement touchés par le report du début de la saison régulière.

«Motivé par le désir d’aider certains des membres les plus précieux de la communauté du baseball, toutes les formations se sont engagés, a confirmé le commissaire Rob Manfred dans un communiqué transmis au réseau ESPN, mardi. Chaque club dévoilera davantage de détails relatifs à cet effort fait pour sa communauté locale. Le moment de ces annonces variera à cause des besoins de coordonner le tout avec l’État et de respecter les lois en vigueur, ainsi que les règles prévues aux conventions collectives.»

«L’objectif est de maximiser les bénéfices pour chaque groupe d’employés. Je suis fier que nos concessions aient agi rapidement et de façon appropriée afin de soutenir ces gens qui offrent tellement au sport que nous aimons.»

Le baseball majeur ne devrait pas reprendre ses activités avant environ huit semaines, au mieux. L’organisme responsable de la santé publique aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention, ont exigé qu’aucun rassemblement supérieur à 50 personnes ne soit tenu durant cette période à cause de la pandémie de coronavirus.