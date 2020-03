Pandémie de coronavirus: hausse des ventes d’armes et de munitions : pas de panique

Plusieurs magasins d’articles de chasse et pêche ont noté une augmentation des ventes d’armes et de munitions dans les derniers jours, mais ils n’y voient pas un élan de panique lié à la pandémie de coronavirus.

«Personne ne me dit : "Je m’achète des balles et des guns pour me défendre au cas où ça dégénère"», illustre Daniel Blanchette, propriétaire de DanChasse, à Saint-Camille, en Beauce.

Le Journal a contacté une dizaine de commerces et d’armureries de plusieurs régions du Québec hier pour voir si la tendance observée aux États-Unis est aussi présente chez nous.

Chez nos voisins du Sud, les ventes d’armes et de munitions ont connu une augmentation marquée depuis l’éclosion du COVID-19.

«Les détaillants disent que cette frénésie d’achats est amplifiée par des consommateurs qui craignent que les gens deviennent si désespérés et imprévisibles qu’il est nécessaire de se protéger», rapportait l’Associated Press lundi.

Or, cette panique ne semble pas avoir traversé la frontière.

«Je ne vois pas vraiment de gens qui n’ont pas d’armes et qui en veulent à tout prix. La plupart des clients achètent ici plusieurs fois par an», soutient M. Blanchette.

«S’il y en a qui veulent se protéger, je ne sais pas dans quelle mesure. La pandémie, qu’est-ce que ça a à faire avec les armes à feu, je n’en ai aucune idée», ajoute M. Londero, propriétaire de Londero Sports, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Plusieurs commerces notent néanmoins une hausse de leurs ventes, mais l’expliquent par d’autres raisons.

Réserves pour la saison de chasse

«Il y a une augmentation fulgurante, ça a plus que doublé depuis une dizaine de jours, mais ce n’est pas nécessairement juste à cause du coronavirus», mentionne Normand Dubé, propriétaire du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

«Le commerce international est très instable en ce moment et les tireurs sportifs veulent être sûrs d’avoir leurs munitions au bon prix tant qu’il y a du stock», poursuit M. Dubé.

« Peut-être que les usines vont devoir cesser leur production et que l’importation sera plus difficile, alors les clients devancent leurs achats pour se faire des réserves pour continuer à pratiquer leur sport», renchérit Daniel Blanchette.

Il y a également la saison de la chasse au dindon sauvage et de l’oie blanche qui débutera dans environ un mois, ce qui pourrait expliquer une partie de l’achalandage.

«Ce sont les clients habituels qui achètent un peu plus de munitions de peur d’en manquer pour leur saison», observe Luc Bonneville, propriétaire de L’Ami Sport, à Blainville, dans les Basses-Laurentides.

Sur le web

Les achats en ligne ont aussi bondi depuis que de nombreux Québécois sont confinés à domicile.

«Nos ventes sont bonnes, mais c’est parce que nous sommes en promotion. Elles ont bifurqué sur le site web, mais ce n’est pas Monsieur, Madame Tout-le-monde qui, tout à coup, veut des munitions. Ça prend des permis et c’est contrôlé», note François Latulippe, copropriétaire des magasins Latulippe à Québec.

À l’armurerie Dante Sport, à Montréal, les clients peuvent seulement se procurer des armes en ligne, puisque la boutique est fermée au moins jusqu’à jeudi en raison du COVID-19.

«Notre boutique en ligne continuera d’être opérationnelle, cependant, prenez note que le délai de traitement sera retardé en raison de l’augmentation du volume des commandes que nous recevons», peut-on lire sur le site web de l’entreprise.

Un seul des commerces que nous avons contactés a vu une baisse de sa clientèle.

«On commençait à être dans le bon temps [de la chasse] et il y a eu une drop [baisse]. Je suis ici plus que 40 heures par semaine et il n’y a vraiment rien d’alarmant», décrit Alexandre Lessard, du Pro Nature B&L, à Saint-Eustache.

Les sièges sociaux des entreprises Canadian Tire et Sail n’ont pas retourné les appels du Journal.