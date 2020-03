Pas de pénurie d'alcool à 70% dans les SAQ

Des rumeurs courent sur les réseaux sociaux à l'effet que l'alcool à plus de 70% serait introuvable. Pourtant, la Société des alcools du Québec (SAQ) le confirme, les ventes de ce type d'alcool ne sont pas plus élevées qu'à l'habitude.

Face à la difficulté de trouver du désinfectant à main dans les pharmacies, plusieurs personnes se sont mises à en fabriquer à la maison. L'alcool à 70% ou plus, qui tue tous les microbes, est l'ingrédient principal de ce type de produit, auquel on ajoute de la glycérine ou de l'aloès pour adoucir l'effet de l'alcool sur les mains, et parfois des huiles essentielles.

La rumeur s'est mise à courir dans les derniers jours sur les réseaux sociaux à l'effet que plus aucune bouteille n'était disponible à la SAQ.

Il n'en est rien, selon Linda Bouchard, porte-parole.

«Effectivement, le mot court et on a contre-vérifié. Il n'y a aucun mouvement particulier sur les ventes. Si des succursales se sont trouvées en rupture de stock, c'était très local.»

La Société des alcools est le seul endroit où l'on peut se procurer ce produit. Il faut le demander à un commis, car il est gardé à l'arrière et n'est pas disponible sur les tablettes.