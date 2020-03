Pénurie d’écouvillons pour tester la COVID-19

Confronté à une pénurie d’écouvillons pour détecter la COVID-19, le Laboratoire de santé publique du Québec demande aux médecins de les économiser.

Ces écouvillons ressemblent à des cotons-tiges flexibles et sont utilisés pour les prélèvements dans le nez et la gorge.

Avec le gouvernement québécois qui promet d’augmenter la cadence des tests, le directeur médical du Laboratoire, Dr Michel Roger, a proposé des solutions de rechange aux médecins et directeurs de santé publique, mardi, pour en « faire une utilisation judicieuse ».

Il recommande ainsi de n’utiliser qu’un écouvillon par test de COVID-19.

Les tests pour la grippe, aussi menés avec des écouvillons, seront limités seulement aux patients à hospitaliser.

Il propose aussi de prendre les écouvillons servant à détecter les infections sexuelles comme la chlamydia et la gonorrhée. Car ces ITSS peuvent aussi être décelées dans l’urine, par exemple.

« Certaines cliniques n’en ont plus du tout », dit-il, alors que le monde entier cherche de nouveaux fournisseurs pendant cette pandémie mondiale. Présentement, un inventaire est en cours pour redistribuer le plus d’écouvillons possible aux cliniques de dépistage.

Le Québec dispose aussi d’écouvillons rigides, dit-il. Cependant, ils seraient inconfortables pour les patients. Des recherches sont en cours pour voir s’il est toujours nécessaire d’aller entre le nez et la gorge d’un malade pour trouver la COVID-19.

« L’écouvillon flexible, on va en manquer », reconnaît le Dr Roger. Pour répondre à la « demande exceptionnelle », les trousses prises pour détecter le C. difficile dans les hôpitaux serviront aussi à la COVID-19.

Jusqu’à maintenant, près de 5000 personnes ont été testées au Québec pour le coronavirus.