Peut-on attraper la COVID-19 lors d’une relation sexuelle?

Les autorités multiplient les conseils de santé afin de stopper la propagation de la COVID-19: se laver les mains, tousser dans son coude, éviter la proximité dans les lieux publics, etc. Mais qu’en est-il de l’amour au temps du coronavirus? Les relations sexuelles vous mettent-elles à risque?

La COVID-19 comme d’autres virus, notamment l’influenza, n’est pas transmissible en faisant l’amour avec votre partenaire comme le serait une infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS). C'est ce que l’on en sait en ce moment puisqu’il s’agit d’un nouveau virus.

«Porter un condom n’y changera rien pour la COVID-19. C’est la proximité avec sa ou son partenaire qui vous met à risque de contracter le virus», fait savoir le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, François Marquis.

C’est lors des contacts passionnés que la COVID-19 s’introduira dans votre système au même titre que lorsque vous ou votre partenaire avez un rhume ou une grippe.

«Les baisers, les caresses, les contacts peau à peau, les exhalaisons lors des fortes respirations, les microgoutelettes, la transpiration qui imprègne vos draps. Votre lit, comme c’est souvent le cas, devient donc un incubateur de virus. C’est de cette façon que les partenaires vont se contaminer», précise le Dr Marquis.

Alors que faire pour ne pas se s'infecter ou contaminer l’être aimé? Respecter les mêmes mises en garde que dans tous vos rapports personnels et sociaux avec votre entourage et en public. Si vous êtes infectés par la COVID-19, il faut demeurer en quarantaine et vous isoler dans une pièce fermée, ne pas avoir de contacts avec vos proches, même les plus minimes.

Le Dr François Marquis vous rappelle de bien laver vos mains, d’éviter de les porter à votre visage, de tousser dans votre coude, de demeurer à 1 mètre de distance et bien sûr de ne pas succomber, pour le moment, aux plaisirs de la chair si vous avez des symptômes grippaux ou êtes asymptomatiques, mais à risque d’être porteur de la COVID-19.