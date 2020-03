Y a-t-il un meilleur moment pour se remettre en forme que lorsque l’on aura peut-être bientôt à affronter une maladie ?

Sortez de chez vous. Ne touchez à rien. Respirez à pleins poumons. Profitez du grand air. C’est vivifiant et gratuit, ne vous en privez pas. Les risques que quelqu’un vienne vous éternuer au visage pendant votre promenade sont quasiment nuls. Aussi, pour la première fois depuis la propagation de l’automobile, il y aura moins de voitures dans les rues, moins de fumée dans l’air.

En revanche, s’encabaner, se cloîtrer, se terrer chez soi, certes ça « isole », mais est-ce sain ? Il y a une différence énorme entre éviter les lieux publics intérieurs et profiter à fond de l’extérieur. Peut-être que si tous les Montréalais du centre-ville sortaient simultanément dans la rue, ça poserait problème ; ça n’arrivera pas.

Amicaux

Oui, prenez l’air. C’est votre nouveau meilleur ami. Ça peut être de longues promenades, des pique-niques (en solitaire au besoin - nul ne vous jugera). Le dernier lieu que l’on pourra vous « fermer », c’est le dehors ! Le virus que nous redoutons ne voyage pas dans l’air — Dieu merci —, seulement dans la salive et les sécrétions nasales. Or, pas besoin de serrer la main ou d’embrasser sur la bouche tous les inconnus que vous croisez sur votre chemin ; vous n’avez qu’à leur envoyer des saluts amicaux.

Combien gagez-vous que cette distance soudainement de mise entre les concitoyens les rapprochera paradoxalement ; on se saluera et on se parlera davantage.

Gratuité

Il y a une autre chose aussi qui fait du bien : le soleil. Quiconque s’accorde une dose d’ensoleillement d’au moins une heure, par exemple deux marches de trente minutes, s’en ressentira mieux. Ça aussi, c’est gratuit. On a quand même de la chance que l’urgence sanitaire se soit déclarée à l’aube d’un printemps précoce et non pas en octobre avant les mois sombres et froids.

Afin de cultiver un nouveau « rituel », de mon côté, j’ai sorti une poussette de course pour accomplir mon jogging en compagnie de mon fils, maintenant que la garderie ne le garde plus. Je vais varier les trajets pour lui faire voir de la ville. Par le passé, j’ai vu des gens courir le marathon avec leur enfant en poussette ; sans doute ne me rendrai-je pas à cette extrémité, mais qui sait ? Les bouleversements actuels nous pousseront à changer nos habitudes ; rien ne nous interdit d’en adopter de bonnes ?