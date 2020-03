Suspension des vols internationaux: incertitude totale au Maroc

Un jeune couple de Québécois est coincé au Maroc dans l’incertitude totale depuis la suspension des vols internationaux dans ce pays du Maghreb.

« On a encore notre vol pour Londres le 20 mars [vendredi], mais on ne sait pas si on va pouvoir le prendre, a résumé hier Valérie Martin lors d’une entrevue téléphonique. L’ambassade n’est pas vraiment d’une grande aide. »

La jeune femme de 23 ans et son copain Chrystopher Lepire-Martel, aussi âgé de 23 ans, ont quitté le Québec le 10 janvier à destination de l’Europe. Ils ont visité l’Espagne et le Portugal avant de se rendre au Maroc le 28 février. Or, même s’ils pouvaient se rendre au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe, ils appréhendent de demeurer coincés dans un aéroport achalandé.