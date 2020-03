Télévision québécoise: elles ont grandi à l'écran

Quand elles se sont présentées au public québécois, au début de leur carrière, elles avaient un visage d'enfant, peu ou pas d'expérience, mais étaient synonymes de belles promesses... Fortes d'une vaste expérience acquises grâce à plusieurs apparitions, des actrices bien connues ont maintenant des responsabilités accrues qu'elles assument pleinement.

Alice Morel-Michaud

Alice Morel-Michaud n'était âgée que de six ans quand elle a eu droit à son baptême à la télévision, mais aussi au cinéma. En 2005, elle est devenue la jeune Estelle de la série «Nos étés» et la petite Aurore, cinq ans, du long métrage «Aurore». De nombreux projets à la télé ont suivi comme «La galère» et «Subito texto». Elle a également enchaîné les contrats au cinéma. Puis, la comédienne a atteint une étape charnière lorsqu'elle a pu prêter ses traits à Clara Boudrias dans le téléroman «L'heure bleue». Cette expérience lui a permis de devenir maman devant les caméras, alors que son personnage d'adolescente tombe enceinte.

Camille Felton

Nouvelle vingtenaire, Camille Felton connaît le milieu de la télé depuis qu'elle a cinq ans, ayant brillé maintes fois sur le plateau de publicités, mais aussi d'émissions et de films. Son implication capitale dans la mystérieuse série «Feux» a marqué un important tournant professionnel. Quelques années plus tard, elle est devenue la vedette de l'aventure «La dérape», Julia Samson, une fille qui a la course automobile dans les veines malgré le décès de son frère sur piste. La jeune actrice se dit maintenant mûre pour un changement de «casting». Lors d'une entrevue au magazine «7 Jours», elle a confié être prête à jouer autre chose que des personnages lumineux.

Mylène St-Sauveur

L'adolescence a propulsé Mylène St-Sauveur dans la sphère des acteur. Et pas n'importe comment, car on a cru en elle à maintes occasions. Avaient alors lieu les premiers pas d'une nouvelle venue qui, aujourd'hui très expérimentée, peut se vanter d'avoir une riche feuille de route. De fille dérangeante dans le film d'horreur «5150, rue des Ormes» à jeune femme amoureuse et troublée pour la série «Hubert & Fanny», elle a livré maintes prestations intenses et sensibles. Son personnage d'Olivia – étudiante devant composer avec un sérieux problème de vision – le temps du téléroman «L'heure bleue» a été une nouvelle preuve de son talent.

Marianne Fortier

Encore enfant, Marianne Fortier a saisi sa chance de faire vibrer les cinéphiles avec le rôle-titre du drame «Aurore». Elle a remis ça en portant l'histoire de «Maman est chez le coiffeur», un récit sensible imagé par Léa Pool. A l'adolescence, la comédienne a frappé un grand coup en devenant la résiliente Sarah devant les caméras de «Pour Sarah». Elle a ainsi pu mettre la main sur un premier Prix Artis en 2016. Après 15 ans à épater, Marianne Fortier caresse le désir de briser l'image de la fille sage, comme elle l'a partagé en entrevue au magazine «7 Jours» au cours des dernières semaines.

Mélissa Désormeaux-Poulin

Avant de donner vie aux engagées Chloé d'«Épidémie» et Ariane de «Ruptures», Mélissa Désormeaux-Poulin a commencé toute jeune à tracer son chemin, charmant d'abord les amateurs du téléroman «Jamais deux sans toi» ainsi que l'auditoire de feu Canal Famille, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Elle a ensuite hérité de rôles avec plus de coffre, notamment dans le téléroman «La promesse» pour lequel elle a reçu son premier prix Gémeaux. Impossible également de passer sous silence sa prestation en tant que Carla Moreli, ancienne vedette porno haute en couleur reconvertie en agente d'infiltration, pour la série «Mensonges». Sans oublier ses contributions au cinéma.

Karine Vanasse

À la fin des années 1990, alors en pleine adolescence, Karine Vanasse a placé les bases d'une fructueuse carrière. En plus d'être encensée grâce à sa prestation dans le drame de Léa Pool «Emporte-moi», elle a pris part au tournage d'épisodes de la série «2 frères» et a découvert les joies de l'animation en appuyant Gregory Charles pour le magazine scientifique «Les débrouillards». Elle a enchaîné les projets divers, développant des habiletés qui l'ont mené à jouer les têtes d'affiche, qu'on pense à la professeure Maxim Bouchard dans «30 vies» ou encore la déterminée Justine Laurier de l'explosive aventure «Blue Moon». Autre atout: elle peut aisément s'exprimer en anglais.