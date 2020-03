Une diplômée témoigne

«Je me sens beaucoup plus en confiance depuis que j’ai entrepris une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)», confie Nadia Cenelia, détentrice d’une attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion de groupe et organisation du travail du cégep Marie-Victorin obtenue l’année dernière. Témoignage.

Forte d’une quinzaine d’années d’expérience en gestion et en formation d’équipe, cette coordonnatrice administrative au CHUM a eu envie de valider son parcours au cégep Marie-Victorin. Un cheminement qui allait s’avérer riche, autant sur le plan professionnel que personnel.

«Dès le début du processus, j’ai été agréablement surprise par l’approche très humaine des spécialistes de contenu. Ils sont à l’écoute et présents pour nous accompagner dans notre cheminement. C’est un parcours très personnalisé et flexible [qui tient compte de] notre réalité», décrit Nadia Cenelia.

Ce soutien s’avère primordial alors que le processus peut devenir stressant. «C’est un défi de montrer qu’on a toutes les compétences et les acquis pour obtenir le diplôme qu’on convoite. J’ai dû réfléchir de manière concrète à mon expérience et aller chercher les bons éléments pour bien terminer les modules. Les experts ont été présents à chaque étape pour me donner des conseils, m’encourager et me guider. Je n’ai jamais eu l’impression de déranger, au contraire! Si j’avais des questions, j’avais toujours des réponses très rapidement, soit par téléphone ou par courriel.»

Si elle a hésité avant de se lancer dans une démarche de RAC de peur de ne pas être admise, Nadia Cenelia affirme aujourd’hui qu’il s’agit d’une des meilleures décisions de son parcours professionnel. «Je n’y vois que du positif. Au fil du processus, que j’ai pu compléter très vite, j’ai énormément développé ma confiance en moi. Ce diplôme m’apporte beaucoup de crédibilité et de poids au travail. Je conseille donc de foncer à tous ceux qui songent à entamer une démarche de RAC!»