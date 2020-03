[VIDÉO] «On va passer au travers tous ensemble» - Phillip Danault

La fierté de Victoriaville, Phillip Danault, a répondu à l'appel du premier ministre François Legault : il invite tous les jeunes à respecter les recommandations du gouvernement du Québec à propos de la pandémie de la COVID-19 et de rester chez soi.

«Je vous aime. On ne lâche pas, on va passer au travers de ça tous ensemble», a déclaré le numéro 24 du Canadien de Montréal, en vacances forcées depuis le 12 mars, date à laquelle la saison de la LNH a été indéfiniment suspendue en raison du coronavirus.

Mardi après-midi, le chef caquiste a appelé les artistes, les sportifs et toutes autres personnalités publiques qui résonnent auprès des jeunes à faire leur part pour propager son message, et non le virus.

Danault s'ajoute à Coeur de Pirate, Mikaël Kingsbury, Marie-Mai et Kevin Raphaël, pour ne nommer qu'eux, qui ont rapidement uni leurs forces afin d'interpeller les jeunes et leur faire comprendre l'importance de réduire les risques de propagation.

Restez à la maison! Ensemble on va réussir!! Stay home, stay safe🙏🧡 pic.twitter.com/RLSXzi6VHk — Phillip Danault (@phildanault) March 17, 2020

Il invite d'ailleurs ses jeunes fans à être créatifs dans leur façon de passer leur temps en confinement. Un concours sera bientôt annoncé sur sa page Twitter et Instagram.