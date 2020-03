FORTIER, Paul-André



À Laval, le 8 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Paul-André Fortier, époux de Mme Mariette Larivière Fortier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Pierre), Alain, Diane (Jean) et Sylvain, ses 9 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le2020 de14h à 17h et de 19h à 21h, ledès 9h30. Une cérémonie commémorative se tiendra au salon à 11h.La famille tient à remercier le Centre d'hébergement De La Pinière pour les bons soins prodigués à M. Fortier.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Justine.