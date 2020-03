Mc CALL, Paul



À Montréal, le 11 mars 2020, à l'âge de 46 ans, est décédé monsieur Paul Mc Call, fils de feu madame Jeannette Ouellette et frère de feu Michel.Il laisse dans le deuil son père monsieur Albert Mc Call, son frère Philippe, ses oncles et tantes, cousins, cousines autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 21 mars 2020 de 11h à 17h30, une liturgie sera dite en chapelle à 17h.