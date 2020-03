RAYMOND, Gilles



À Vaudreuil-Dorion, le 12 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Raymond, époux de Mme Jocelyne Jolicoeur, résidant à Coteau-du-Lac.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascale, Geneviève (Mario), Marie-Joëlle et Dominique (Marc), ses petits-enfants Sarah, Benjamin, Mathieu, Louis, Sandrine et Olivier, son frère et ses soeurs: Lise, Robert (Manon) et Claire (André), ses beaux-frères et sa belle-soeur: Ronald, Richard et Danielle (Mark), ses neveux et nièces ainsi que de nombreuses connaissances et amis.Pour ceux qui sont disponibles, il sera exposé le vendredi 20 mars de 15h à 17h et 19h à 21h30 au :J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles auront lieu à une date ultérieure, et seront précédées d'une nouvelle période de condoléances.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît, à la Fondation du CHSLD Vaudreuil-Dorion ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.