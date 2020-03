FORGUES, Alain



De Delson, le 12 mars 2020, à l'âge de 79 ans est décédé M. Alain Forgues. Il est allé rejoindre ses parents Berthe et Omer et ses soeurs Lise, Murielle et Andrée.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Robert, ses enfants Mario (Natalie), Sylvie (Pascal) et Jean-Luc, ses cinq petits-enfants qu'il adorait Félix, Delphine, Alexe, Audrey-Anne et Marc-Antoine, sa soeur Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis de longue date.Compte tenu des circonstances, les funérailles sont reportées à une date ultérieure qui sera communiquée au moment opportun.Arrangements funéraires confié à :La famille tient à remercier de tout coeur le personnel soignant et aidant de la Résidence de Napierville et du Centre d'hébergement en soins palliatifs de Laprairie pour les excellents soins prodigués à notre père.