300 médecins prêts à faire des consultations en ligne

Plus de 300 médecins qui pratiquent dans 75 cliniques québécoises veulent offrir des consultations par vidéoconférence afin de ne pas surcharger le réseau de la santé pendant la pandémie.

À la polyclinique Levasseur à Montréal, des centaines de consultations jugées non nécessaires ont été annulées. À l’entrée de la clinique du boulevard Langelier, un agent de sécurité posté devant l’ascenseur s’assure que tous les patients se lavent les mains avant d’entrer.

Une infirmière demande un deuxième lavage de main avant d’accéder à la salle d’attente.

« Je viens, car j’ai besoin d’un billet du médecin pour renouveler mon permis de conduire », dit une dame qui devrait plutôt être isolée chez elle selon les directives du gouvernement.

C’est exactement pour éviter ce genre de consultation que les sites internet comme Bonjour-santé offrent dès aujourd’hui des téléconsultations médicales gratuitement. Elles sont payées par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

75 cliniques

« Depuis l’annonce du premier ministre vendredi dernier, on a mis des équipes 24 heures sur 24 de façon à ce que le projet pilote qu’on avait mis en place puisse être déployé à grande échelle », affirme la vice-présidente de Bonjour-santé, Annie Blanchette.

« [Hier], on a eu des demandes de plus de 75 cliniques médicales et 300 médecins, et on travaille à déployer la téléconsultation dans leurs horaires », a-t-elle poursuivi.

En direct

Le Journal a assisté aux dernières répétitions en vue de la mise en ligne du service payé par la RAMQ.

La docteure Roxanne Morel a participé à l’exercice. Elle a reçu un appel sur une webcam.

— Bonjour, madame Blanchette.

— Bonjour docteure.

— Je vais vous poser un petit peu plus de questions. Vous revenez de voyage ? Vous revenez d’où ?

— De Cancún, je suis revenue il y a 5 jours.

— Puis ? Le souffle, la respiration, comment ça va ?

— J’ai de la difficulté à dormir, je tousse beaucoup.

— Vous devez vous placer en isolement madame. Vous et votre famille...

« C’est vraiment de limiter la propagation du virus. Le patient en restant à domicile ne prend pas les transports en commun et ne contamine tout le monde. [...] Même dans la salle d’attente [on] évite la propagation au personnel de la santé », soutient la jeune médecin.

♦ La consultation en ligne a connu une explosion un peu partout dans le monde depuis l’éclosion de la pandémie. Plusieurs pays européens ont également mis en place des mesures de télémédecine pour traiter les patients à distance.

Voici les trois étapes pour obtenir une consultation en ligne :

1. Consulter un portail comme Bonjour-santé.

2. Choisir une date et une heure de téléconsultation

3. À l’heure convenue, consulter un médecin par vidéoconférence sur votre ordinateur ou sur votre téléphone.