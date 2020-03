LABONTÉ, Marie-Andrée



De Saint-Placide, le 14 mars 2020, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Marie-Andrée Labonté.Elle laisse dans le deuil ses parents Mme Jacqueline Lefebvre et M. Gilles Labonté, ses frères et sœurs Nathalie (Gaetan), Richard (Nathalie), Isabelle (Mario) et Éric, ses neveux et nièces Kim (Guillaume), Chloé (Carl-Éric), Marie-France, Myriam, Samuel et Jérémy ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 mars de 19h à 22h et le vendredi 20 mars de 9h à 10h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 20 mars à 11h en l'église de Saint-Placide.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'Accueil Saint-Benoit.