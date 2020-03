VERREAULT CANTI, Rita



Le 12 mars 2020, est décédée Rita Canti Verreault, épouse de feu Adrien Verreault.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Bill) et Louise (Robert), ses petits-enfants William et Rachel, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vous êtes invités à faire un don à un organisme de votre choix.2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511