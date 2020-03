LABERGE, Jeannette



Le 30 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jeannette Laberge, de Ste-Martine, épouse en premières noces de feu Philibert Collette et en secondes noces de feu Edmourd Grégoire.Elle était la mère de feu Jean-Yves (Thérèse), Lise (feu Alain et Jacques), feu Ginette (Gaston), Claudette et Diane (Marcel). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Lise, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les condoléances et les funérailles sont reportées à une date ultérieure en raison de la pandémie à laquelle nous faisons face.www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge.