MOREAU, Marie-Marthe



À l’hôpital Lachine de Lachine, le 12 mars 2020, est décédée à l'âge de 84 ans, Madame Marie-Marthe Moreau, épouse de Gaston Joly, fille de feu Émilianna Roy et de feu Adélard Moreau, demeurant à Ville Lasalle. L’ont précédée plusieurs frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jacques Boisvert (Nathalie Robert), Yves Boisvert (Louise Giguère) et Lyne Boisvert (Gilles Boisclair), ses petits-enfants: Fannie Lefort (Normand Latourelle), Roxann Boisvert (Félix-Antoine Boucher), Frédéric Boisclair (Juliette Devert), Gabriel Boisclair (Jessica Parent), Tristan Boisvert, Éliott Boisvert (Justine Larouche) et Justin Boisvert (Anna Villani); ses arrière-petits-enfants : Victoria Boucher, Zack Boucher, ses soeurs Irène Moreau (feu Roger Paillé) et Lucille Moreau (feu Guy Clermont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines et ami(e)s.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.