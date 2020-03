VALENCE, Jacques



À Varennes, le 8 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Valence.Il laisse dans le deuil son épouse madame Noëlline Rancourt, ses filles Chantal (Patrice Hachey), Brigitte (Sylvain Lanoue), ses petits-enfants Charles-Olivier, Alexandre, Ariane et Sandrine, sa soeur Marthe, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Du au COVID-19, les visites et la cérémonie sont reportées à une date ultérieure.À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.