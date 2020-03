Cinq séries humoristiques à revoir

Les plateformes d’écoute en continu regorgent de nouveautés intéressantes. Mais on peut dénicher, en fouillant dans leur catalogue, beaucoup de séries cultes humoristiques qui ont marqué le petit écran québécois. En voici cinq pour rire un peu en ce temps de crise.

Série noire

Sa nouvelle série, C’est pour ça que je t’aime, est sur toutes les lèvres actuellement. Si vous êtes fan de l’univers tordu et des répliques cultes de François Létourneau, sachez qu’il est possible de réécouter les deux saisons de Série noire en rafale sur l’Extra d’ICI Tou.tv, question de renouer avec le Marc Arcand World et les savoureuses lignes de Guy Nadon.

► Saison 1 et 2 sur ICI Tou.tv EXTRA

Like-Moi !

Qui n’est pas déjà nostalgique à l’idée que la 5e saison soit la dernière ? Avant de dire adieu à Gaby Gravel, les quatre autres saisons de Like-Moi !, comédie à sketchs de Marc Brunet qui s’inscrit déjà dans les classiques du petit écran québécois, se trouvent en intégralité sur Club illico ou sur le site web de Télé-Québec.

► Sur Club illico et sur likemoi.telequebec.tv

Les boys

Il n’y a peut-être plus de hockey à la télé, mais les aventures de Stan, Méo et Bob se retrouvent sur Club illico. La plateforme offre aux abonnés de la chaîne Prise 2 de revoir en rafale les saisons 4 et 5, tandis qu’on y trouve aussi les quatre films de la saga.

► Sur Prise 2 et Club illico

Les Bougon, c’est aussi ça la vie !

La famille Bougon est une distraction assurée. Les trois saisons (42 épisodes) de cette hilarante série de François Avard sont disponibles sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Mettant en vedette Hélène Bourgeois-Leclerc, Rémy Girard, Antoine Bertrand et Louison Danis, cette famille magouilleuse qui déjoue le système a marqué l’imaginaire collectif dès sa première diffusion en 2004.

► Saison 1, 2 et 3 sur ICI Tou.tv EXTRA

Les beaux malaises

En attendant la nouvelle saison des Beaux malaises que Martin Matte est actuellement en train d’écrire, la toute première saison de la populaire comédie est disponible aux abonnés de la chaîne spécialisée Prise 2, et y est également diffusée les lundis, à 19 h. L’argent, la notoriété, l’intimidation sont des thèmes abordés dans ces premiers épisodes. La saison 3 se trouve sur Club illico.

► Sur Club Illico et Prise 2

Sur les chaînes spécialisées

La belle vie avec Go-Van

La nouvelle émission La belle vie avec Go-Van est un coup de cœur pour plusieurs en cette fin d’hiver, à cette période de l’année où on commence à avoir soif d’escapades et de liberté. Intitulé La vie en communauté, ce quatrième épisode nous fait prendre une bonne bouffée d’air salin des Maritimes et nous guide jusqu’à la communauté de Snow Lake Keep.

► Jeudi, 20 h, Unis TV.

Pandémie

Lorsque Club illico a dévoilé le documentaire Pandémie, à la fin janvier, le coronavirus gangrénait la Chine, mais on ne craignait pas encore qu’il se répande au Québec. La situation ayant évolué drastiquement dans les dernières semaines, il vaut la peine de jeter un œil à cette étude en deux épisodes d’une heure, réalisée par Patricia Beaulieu.

► Club illico

Chaînes françaises débrouillées

Cinq chaînes de THEMA Canada, filiale du groupe français Canal+, soit Planète+, StudioCanal, ES1, Saisons et France 24, sont en débrouillage chez Vidéotron et Cogeco jusqu’à la fin du mois. Actualité internationale, documentaires, films des plus grands réalisateurs français et européens : il y en a pour tous les goûts.

► Sortez la télécommande