Colombie: état d’urgence et isolement des personnes âgées

Bogota | Le président Ivan Duque a décrété mardi « l’état d’urgence » en Colombie pour faire face à l’expansion du coronavirus, avec notamment le confinement obligatoire de toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, jusqu’au 31 mai.

Soixante-quinze cas avaient été détectés mardi dans ce pays sud-américain, qui n’a pas déploré de décès à ce stade.

« Du vendredi 20 mars (...) au 31 mai, tous les adultes de plus de 70 ans doivent rester chez eux, sauf pour subvenir à leurs besoins de consommation et de première nécessité, utiliser les services de santé, acheter des médicaments et accéder aux services financiers », a déclaré Ivan Duque.

La Colombie a déjà fermé ses frontières terrestres, maritimes et fluviales jusqu’au 30 mai, et a ordonné que les ressortissants ou les résidents étrangers arrivant par voie aérienne soient soumis à une quarantaine de quatorze jours.

Le gouvernement a également suspendu les cours dans le système d’enseignement public, entre autres mesures.