COVID-19: ne faites pas tourner les joints, conseillent les défenseurs du cannabis

WASHINGTON | Pour éviter de propager le nouveau coronavirus, les fumeurs de marijuana devraient éviter de faire passer leur joint et préférer les produits mangeables, ont prévenu mercredi des professionnels américains du cannabis.

« D’aussi loin que les différentes cultures consomment du cannabis, le fait de partager un joint entre amis est une pratique sociale établie », a affirmé Erik Altieri, directeur général de NORML, l’un des principaux lobbys procannabis aux États-Unis.

« Mais compte tenu de ce que nous savons du Covid-19 et de sa transmission, il serait sensé de cesser pour le moment ce comportement », a-t-il souligné dans un communiqué.

Il a aussi appelé les consommateurs à ne pas partager les différents outils d’inhalation de la fumée de cannabis (bangs, pipes à eau ou vapoteuses) et à les nettoyer au gel désinfectant.

Pour les consommateurs les plus fragiles, NORML conseille d’éviter ces inhalations, car « le Covid-19 est une maladie respiratoire » et la fumée « peut entraîner une tension et une fatigue pulmonaire ».

M. Altieri rappelle aussi que « les produits consommables et les teintures (concentrés alcooliques) » contenant du cannabis « éliminent entièrement l’exposition à la fumée ».

Alors que le nouveau coronavirus a déjà fait au moins 115 morts aux États-Unis, la consommation de cannabis est généralisée avec 25 millions de fumeurs en 2019, selon NORML.

La marijuana est légale à des niveaux différents — pour raisons médicales ou récréatives — dans 47 des 50 États. Mais elle reste considérée comme une drogue dangereuse au niveau fédéral, au même titre que le LSD, la cocaïne ou l’héroïne.

