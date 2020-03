COVID-19: «Il ne faut pas considérer ça comme une grippe»

Chaque année, jusqu'à 400 personnes meurent de la grippe au Québec et 3500 au Canada. C'est peu en regard de ce qui pourrait se passer avec le coronavirus

«Il ne faut pas considérer ça comme une grippe, puis encore moins comme un rhume. Le coronavirus est beaucoup plus sérieux que la grippe», avertir l’épidémiologiste Gaston De Serres de l’Institut national de la santé publique du Québec.

«Avec le coronavirus, on est une population qui n'a pas d'immunité face à ce virus-là, et la proportion de la population qui peut faire cette infection-là, elle est très grande», poursuit le Dr De Serres.

Ce serait donc jusqu'à 15% de la population, jeunes et moins jeunes, qui pourrait être hospitalisée avec la COVID-19.

L'épidémie la plus grave qu'avait auparavant connue le Canada était la grippe espagnole, apparue lors de la Première Guerre mondiale.

Entre 1918 et 1919, elle aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes, dont 50 000 Canadiens et 15 000 Québécois, s'attaquant principalement aux jeunes adultes.

À la fin des années 60, la grippe de Hong Kong a fait 4 millions de décès, dont 4000 au Canada.

Le virus Ebola, en Afrique de l'Ouest, a fait plus de 15 000 morts depuis 1976.

Puis, il y a eu le SRAS en 2003. Un passager arrivant de Hong Kong a contaminé des Torontois. Il y a eu 44 morts dans la Ville Reine, et 438 cas au pays. Mondialement, 700 des 8000 personnes infectées sont mortes.

On se souvient aussi de la grippe H1N1, signalée pour la première fois au Mexique en 2009. Les gens faisaient la file pour se faire vacciner. On a enregistré au Québec 13 500 cas 3100 hospitalisations et 109 décès

«Les gens qui présentent de la fièvre, de la toux, même pas très sévères, ne sortez pas de chez vous. Ne rencontrez pas d'autres personnes. La transmission du coronavirus, ça se fait quand on rencontre d'autres personnes», conclut le Dr De Serres.