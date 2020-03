COVID-19: Le Congrès américain adopte un plan d’aide sociale de 100 milliards de dollars

WASHINGTON | Le Congrès américain a adopté mercredi un plan d’aide sociale d’environ 100 milliards de dollars destiné aux travailleurs directement touchés par l’impact du coronavirus, tandis que les élus et la Maison-Blanche négociaient un gigantesque plan de relance économique qui pourrait aller jusqu’à 1 300 milliards de dollars.

Donald Trump soutient le texte adopté mercredi à une écrasante majorité (90 voix pour et huit contre), lors d’un vote final au Sénat, à majorité républicaine. Le président américain devrait donc rapidement le signer pour qu’il entre en vigueur.

Fruit d’âpres négociations entre démocrates, républicains et la Maison-Blanche, ce plan, d’environ 100 milliards de dollars, vise à renforcer la protection sociale des Américains face à la pandémie qui a déjà fait plus de 110 morts aux États-Unis, où plus de 7 300 cas ont été détectés.

Le texte avait été adopté dans la nuit de vendredi à samedi par la Chambre des représentants à majorité démocrate, par 363 voix contre 40.

Appelé « les familles d’abord, loi sur la réponse au Coronavirus », il prévoit « le dépistage gratuit pour toute personne ayant besoin d’être testée, y compris celles qui n’ont pas d’assurance ».

Il comprend aussi un arrêt maladie d’ « urgence », avec jusqu’à deux semaines de congés payés pour les employés à plein temps et, pour les employés à temps partiel, pour une période équivalente au nombre d’heures travaillées d’ordinaire, répartie sur deux semaines.

Des sénateurs républicains ont demandé à ce que le montant des congés payés soit plafonné, comme condition à leur soutien au texte.

Les États-Unis n’ont pas de système de couverture universelle pour la santé et des millions d’Américains ne sont pas, ou mal, assurés, tandis que tous les employés ne bénéficient pas de congés payés.

Cette loi prévoit également un accès plus aisé à l’assurance chômage, ainsi qu’aux bons alimentaires, notamment pour les enfants privés d’école, et débloque des fonds fédéraux afin de financer le programme « Medicaid », couvrant la santé des Américains aux revenus les plus modestes.

« C’est un projet bien intentionné mis en œuvre par les démocrates de la Chambre et l’équipe du président Donald Trump pour tenter de donner de nouvelles mesures de soutien aux travailleurs américains », a déclaré le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell.

« Toutefois, le texte de la Chambre a de véritables lacunes », a-t-il ajouté, en réaffirmant que le Sénat resterait en séance tant qu’il n’aurait pas adopté « un paquet de mesures bien plus audacieux qui doit impérativement inclure un soutien significatif aux petites entreprises à travers le pays ».

« Nous avançons rapidement, car la situation l’exige », a-t-il affirmé après le vote.

Le sénateur faisait référence au prochain train de mesures, dit « phase trois », en cours de négociation.

Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor chargé des négociations avec le Congrès, a brandi devant les sénateurs républicains la menace d’un taux de chômage de 20 % si ce gigantesque plan de relance économique de 1 300 milliards de dollars n’était pas adopté pour amortir l’impact du nouveau coronavirus.

