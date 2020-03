COVID-19: un arrêté d’urgence pour accélérer l’accès à des instruments médicaux

OTTAWA | La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, a signé mercredi un arrêté d’urgence afin d’accélérer l’accès à des instruments médicaux aux fournisseurs de soins de santé dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

Ces fournisseurs, selon Ottawa, pourront obtenir plus de tests de diagnostic, ce qui permettra de détecter plus de cas rapidement et de les mettre en isolement pour freiner la propagation du virus.

Deux nouveaux tests de diagnostic seront maintenant accessibles au pays à la suite de l’arrêté d’urgence, qui entraînera par ailleurs une approbation «plus rapide et plus souple de l’importation et de la vente d’instruments médicaux», dont des trousses d’analyse, a-t-on précisé par communiqué.

Le fédéral précise que «la demande pour des trousses d'analyse augmente au fur et à mesure que le nombre de cas de la COVID-19 augmente au Canada».

L’arrêté d’urgence est d’une période de 14 jours et peut être prolongé au besoin.

«La situation concernant la COVID-19 correspond à une crise sanitaire mondiale en évolution rapide et nous travaillons sans relâche avec les provinces et les territoires pour nous assurer que tous ont ce dont ils ont besoin pour continuer à détecter et interrompre la chaîne de transmission», a dit la ministre de la Santé, Patty Hajdu.

«Le diagnostic précoce est un élément crucial et nous prenons des mesures extraordinaires pour l'établir le plus rapidement possible», a-t-elle ajouté.