HOUGHTON, Léonard



À Montréal, le 12 mars 2020 est décédé paisiblement Léonard Houghton à l'âge de 85 ans, époux de feu Lise Chagnon.Il laisse dans le deuil ses fils : Gary (Vicki Apostolopoulos), Brian (Claude Grenier), Peter (Élise Beauchesne), ses petits-enfants : Vanessa, Audrey, James et Todd. Il laisse également sa soeur Mildred, sa belle-soeur Denise Chagnon ainsi que son amie de coeur Annette Levasseur, et plusieurs neveux, nièces, et amis.La famille tient à remercier l'équipe médicale pour les bons soins reçus.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation du cancer des Cèdres CUSM seraient appréciés.La commémoration est repoussée en raison des circonstances actuelles (COVID-19), une 2e parution est à venir.