De nouveaux modèles uniques chez Polaris

En 2021, avec l’arrivée de sa nouvelle plateforme Matryx, le fabricant américain Polaris a créé du même coup de nouveaux modèles de motoneiges, équipées de la nouvelle technologie, qui ne seront disponibles que pour la vente du printemps.

« Cette année, notre grande nouveauté est le châssis Matryx qui nous assure une expérience de conduite hors de l’ordinaire, souligne Michel Gosselin de Pro Performance Boischatel. La position de conduite est avancée de deux pouces par rapport à l’ancien châssis. Cela peut permettre à l’amateur d’avoir une conduite plus agressive en sentier et d’avoir en mains une motoneige qui aura une meilleure tenue dans les courbes et dans les bosses. »

Plusieurs autres équipements ont aussi été modifiés pour faire en sorte que l’expérience soit vraiment hors de l’ordinaire.

« On est allé aussi loin que changer la selle, plus confortable, l’abaisser d’un pouce. On a ajouté de nouveaux amortisseurs Velocity 2, sans oublier le nouveau capot. Avec son aérodynamisme plus profilé, il va faire en sorte que l’on ressent moins le froid lorsque l’on pilote sa motoneige. Le vent va filer vers le côté au lieu de nous geler les genoux, comme c’est souvent le cas avec les châssis conventionnels. On a aussi changé les lumières avant et arrière pour des lumières LED, une modification assez unique dans le marché. »

SNOW CHECK SEULEMENT

La nouvelle série de motoneiges montées sur la nouvelle plateforme Matryx, la Indy VR1 et le Switchback Assault 148, ne sera disponible que durant le Snow Check.

« Cette nouvelle série est offerte uniquement en vente du printemps et en quantité limitée, avant le 15 avril, indique M. Gosselin. L’amateur peut personnaliser sa motoneige, avec des choix de couleurs différents et deux moteurs disponibles. Il y a tout d’abord le fameux 850 introduit en 2019 qui est amélioré d’année en année et en grande nouveauté, le 650cc. C’est un nouveau moteur qui est conçu à partir de la même base que le 850 et il peut fonctionner avec de l’essence avec 87 en indice d’octane, de l’essence régulière si vous préférez. Il peut donc devenir plus économique à utiliser, sans lésiner sur la puissance. »

Pour le modèle Indy VR1, il est disponible avec une chenille de 129 ou de 137 pouces. Pour l’Assault, on parle ici d’une chenille de 146 pouces.

« Un autre point important à souligner, c’est le choix des chenilles disponibles qui peut se faire durant le Snow Check.

« Il est possible d’équiper ces motoneiges d’une chenille Ice Ripper XT avec des talons de 1,25 pouce ou d’une chenille Cobra avec des talons de 1,35 pouce ou encore la Storm 150 avec des talons de 1,5 pouce. Ces offres sont pour la VR1. Pour l’Assault 146, la chenille pourra être une Cobra avec des talons de 1,35 ou une Ice Storm avec des talons de 1,5 pouce ou encore la Cobra dans une version avec des talons de 1,6 ou de 2 pouces. »

OUTILS TECHNIQUES UNIQUES

Le nouveau tableau de bord de Polaris pourrait bien devenir un outil de référence pour le milieu.

« Les options de ce tableau de bord sont assez exceptionnelles, avec les cartes de sentiers Ride Command intégrées, un suivi Group Ride, qui vous permet de savoir en tout temps où sont les autres membres de l’expédition, et ce, avec ou sans connexion cellulaire, la connexion Bluetooth, quatre écrans personnalisés, le tout sur un écran tactile en couleur de sept pouces. » Il faut bien prendre le temps de lire le manuel d’instructions pour découvrir toutes les capacités du tableau.

Une autre avancée technique importante vient augmenter le confort du pilote. « Polaris a inventé et breveté un nouveau système de poignées chauffantes très performant, avec un thermostat, qui permettra de garder en tout temps la température que vous avez demandée, parmi les trois degrés disponibles, quelles que soient les conditions, mentionne l’expert. Il y a des sondes dans les extrémités des poignées qui font en sorte que s’il y a un vent latéral plus froid d’un côté ou de l’autre, le système va faire en sorte que la chaleur va augmenter afin de garder la même intensité que vous avez demandée. »