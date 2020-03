Des concerts de l'OSM gratuits en ligne

Le chef Kent Nagano et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) resteront près du public grâce à la musique classique.

Comme tous les concerts et les activités prévus par l'OSM ont été annulés parce que la crise du coronavirus continue de sévir, l'ensemble diffusera en ligne trois concerts gratuits par semaine à compter de ce soir, à 20 h.

Les lundis, mercredis et vendredis, une prestation sera dévoilée sur le site osm.ca. À cette adresse, il sera également possible d'écouter des rediffusions et des capsules enregistrées par les musiciens.

Dès ce soir, et pendant 48 heures, le talent de maestro Kent Nagano et des musiciens de l'OSM résonnera avec la Symphonie no 7 en si mineur «Chant de la nuit» enregistrée en 2014 à Vienne, en Autriche. Le concert a une durée de 85 minutes.

À compter de vendredi à midi, les mélomanes pourront écouter la version du chef et de son orchestre pour la Symphonie no 9 en mi mineur «Du nouveau monde», immortalisée en 2017 à la Maison symphonique de Montréal.

À cela s'ajoute la mise en ligne toute récente du concert du Bal des enfants. Une autre diffusion pour enfant sera offerte le 23 mars.