LAMARRE, Françoise



À l'Hôpital du Lakeshore, le 8 mars 2020, est décédée madame Françoise Lamarre, âgée de 92 ans. Elle laisse dans le deuil ses soeurs Ginette, Mireille, Lise, ses frères Pierre-André (Michelle), Ivan et ses neveux et nièces. L'ont aussi précédée ses frères Gilles (Monique), Claude et sa belle-soeur Georgette.Tous ont eu le bonheur de partager sa vie. Depuis de nombreuses années, d'innombrables jeunes ont profité, durant l'hiver, de sa grande générosité. Les funérailles seront célébrées avec la famille au cours d'une cérémonie privée.