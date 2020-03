La décision calculée de Tom Brady

La décision de Tom Brady de poursuivre sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay est bien calculée, tout en étant sportivement très avantageuse. Voici quelques éléments qui ont sans doute motivé la réflexion du quart-arrière.

• À lire aussi: L'effet Brady se fait déjà sentir à Tampa

• À lire aussi: Tom Brady se joindrait aux Buccaneers de Tampa Bay

• À lire aussi: La fin logique

Sous le chaud soleil de la Floride, Brady aura deux cibles de prédilection à la position de receveur éloigné. En effet, Chris Godwin et Mike Evans ont presque cumulé 2500 verges par la voie des airs lors de la dernière campagne. En Nouvelle-Angleterre, seul Julian Edelman a réussi à obtenir plus de 1000 verges.

De plus, les Buccaneers seraient prêts à accorder une dernière chance à l'enfant terrible de la NFL Antonio Brown, qui avait joué un match chez les Patriots en 2019.

Depuis la retraite de Rob Gronkowski, Brady n'a jamais réussi à recréer une véritable chimie avec un ailier rapproché. Les talentueux Cameron Brate et OJ Howard chez les «Bucs» devraient ravir le pivot de 42 ans.

Un entraîneur taillé sur mesure sur Brady

L'entraîneur de la formation floridienne, Bruce Arians, est un spécialiste de l'offensive et a déjà dirigé des quarts d'expérience comme Peyton Manning, Ben Roethlisberger et Carson Palmer.

L'actuel directeur général des Buccaneers, Jason Licht, était l'un des recruteurs des Patriots à l'époque et avait fortement recommandé Brady au repêchage de 2000; celui-ci avait été le 199e choix au total.

En quittant l'Association américaine pour la Nationale, Brady n'aura plus à se frotter aux jeunes loups que sont les Patrick Mahomes et Lamar Jackson, mais il se retrouvera dans la même section que Drew Brees et les Saints de La Nouvelle-Oléans, qu'il affrontera deux fois en saison régulière.

Par ailleurs, ceci signifie qu'il faudra attendre à 2021 pour assister à un match entre les «Pats» et les «Bucs» puisqu'aucun duel n'est au rendez-vous en 2020.

Enfin, en prenant la direction de la Floride, Brady est assuré de jouer au moins 11 matchs du calendrier régulier, à domicile et un peu même à l'étranger, dans des conditions souvent plus favorables en novembre et décembre, contrairement à Boston.

Le pivot mettra-t-il fin à la disette des Buccaneers, qui n'ont pas participé éliminatoires depuis 2007, la deuxième plus longue séquence active du genre derrière les Browns de Cleveland?

S'il y parvient, les partisans des «Bucs» en seront doublement ravis, car le Super Bowl LV aura lieu à Tampa.