La foire Papier aura lieu en juin

Elle aussi grandement touchée par le coronavirus, l'initiative Papier, plus importante foire d'art contemporain au Québec, a été repoussée de plusieurs semaines par l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC).

Étalée sur trois jours, la 13e édition se tiendra donc du 19 au 21 juin. Les organisateurs de l'événement ont pu profiter d'une telle disponibilité à la suite du décret interdisant l'entrée des bateaux de croisière au port de Montréal jusqu'au 1er juillet. Ils ont donc bon espoir de s'installer au Grand Quai dans trois mois.

Échanges, rencontres et découvertes attendront les visiteurs. L'offre destinée à ces derniers devrait comprendre des œuvres de plus de 400 artistes grâce à la réunion d'une quarantaine de galeries canadiennes.

La foire Papier devait initialement avoir lieu du 24 au 26 avril et compter sur la présence de ses deux porte-paroles: l'actrice Karine Vanasse et le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif, gagnant du plus récent Super Bowl.