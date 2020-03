Le dangereux voyage de Sophie Grégoire Trudeau

Le 12 mars, Sophie Grégoire Trudeau est testée positive au Coronavirus.

Le 16 mars, le comédien britannique Idris Elba est testé positif au coronavirus.

Le lien entre ces deux infos ?

Le 4 mars, Idris Elba et Sophie Grégoire Trudeau étaient ensemble, collés collés, à un événement caritatif de WE UK dans une aréna de 13 000 personnes à Wembley.

C’est d’ailleurs quand il a appris, vendredi le 13 mars, que Sophie Grégoire était atteinte qu’Idris Elba a décidé de se faire tester.

Selon le site de WE UK, Sophie Grégoire Trudeau a parlé avec passion et sagesse lors de son allocution. Elle a lancé cette phrase : « Nous devons redéfinir la féminité et la masculinité pour définir qui nous sommes ».

Je suis sûre que vous êtes très content de savoir que c’est pour débiter ce genre de charabia nouvel âge que Madame Grégoire Trudeau a risqué sa santé, celle de sa fille, de sa belle-mère, de sa belle-soeur... et celle de notre premier ministre.

Comme vous le voyez sur la photo ci-jointe qui provient du compte Instagram de Sophie Grégoire Trudeau, la femme de notre premier ministre était dans cette aréna, en présence de 13 000 jeunes (!!!) avec sa fille Ella-Grace et la mère du PM Margaret Trudeau et la demi-sœur du PM, Alicia Kemper.

Mme Grégoire était en Angleterre pour une discussion sur « educating and empowering girls and women » (éduquer et donner du pouvoir aux femmes et aux filles).

Elle a participé à un panel avec Julia Gillard, l’ex-première ministre de l’Australie. Sur son compte Instagram, Sophie Grégoire Trudeau a d’ailleurs posté une photo où on la voit prendre dans ses bras Mme Gillard. Qu’a-t-on appris le 17 mars ? Hé oui, Mme Gillard est en isolement pour le coronavirus, vu qu’elle a été en contact avec Mme Trudeau...!

https://www.thechronicle.com.au/news/julia-gillard-in-isolation-over-virus-fears/3974369/

Je pose donc plusieurs questions.

-Pourquoi, alors qu’elle est l’épouse de notre PM, Sophie a-t-elle voyagé le 4 mars à l’étranger pour un événement non-essentiel alors que l’on était déjà en pleine pandémie de Covid-19 ?

-Pourquoi était-elle accompagnée, lors de ce voyage, par la fille du PM et sa mère ?

-La fille de Sophie et Justin est-elle elle aussi en quarantaine ?

-La mère de Justin, Margaret, est-elle en quarantaine ?

-Notre premier ministre a-t-il été en contact avec sa mère depuis que celle-ci est revenue de Londres ?

-Comment ces trois personnes ont-elles voyagé de Londres à Ottawa ? Dans l’avion du PM ? Si oui, le personnel a-t-il des symptômes ? A-t-il été testé pour le Covid-19 ?

-Pourquoi, alors que la planète est en pandémie, la femme du PM d’un pays du G7 voyage en Angleterre pour prononcer des discours de motivation avec des vedettes dans une aréna où s’entassent 13 000 jeunes?

Vous voulez savoir la meilleure ? L’Événement caritatif auquel participait Sophie Grégoire Trudeau avait comme thématique « transforming communities and changing lives » donc « transformer des communautés et changer des vies ».

Avec un premier ministre en isolement volontaire, une première dame atteinte du virus, on peut dire en effet que ce petit voyage pour aller serrer des mains de vedettes internationales a transformé des communautés et changé des vies, non ?

Pour accompagner sa photo du WE UK, Sophie Grégoire Trudeau écrit : « Mon cœur se remplit d’amour entourée par ma fée Ella, ma belle-mère Margaret, ma belle-sœur Alicia et la famille agrandie de WE. On en fait tous partie! L’amour propre nous mène vers l’amour du monde. ».

Autre question : le 8 mars, Sophie Trudeau a posté une photo d’elle entourée de jeunes femmes, pour la journée internationale des femmes. Si la photo a été prise le 8, pourquoi la femme du PM, qui revient de voyage à l’étranger, pose-t-elle en grande proximité avec des gens alors qu’elle devrait être en isolement, et alors que le monde connaît une pandémie ?