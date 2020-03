Les caprices du temps

Ma fille a deux ans, elle ne sait pas ce qui se passe. Mon fils de quatre ans, lui, comprend un peu la situation.

Il a fallu lui expliquer pourquoi il n’irait pas à la garderie pendant plusieurs semaines, pourquoi personne ne peut venir à la maison, etc. Évidemment, on ne lui donne pas tous les détails, et on ne lui explique pas la gravité de la situation. Pour lui, c’est plus des vacances qu’autres choses.

Mais ma fille, elle, n’y voit que du feu. Elle passe sa journée à jouer et à se faire cajoler par sa mère, son père, son frère (qui aime bien la bousculer un peu aussi à l’occasion).

J’en suis devenu jaloux d’elle. Jaloux de sa légèreté devant autant d’angoisse. De pouvoir faire fi de toute cette incompréhension et de toute cette peur et de simplement profiter du temps en famille.

Comme si son jeune âge lui avait permis de comprendre quelque chose de plus. Que le temps, lui, ne prendra pas de pause. Les journées vont continuer, les heures vont s’écouler. Le soleil se lève et se couche. Il faudra manger, se laver, dormir comme d’habitude.

Au lieu de se demander de ce que demain sera fait, elle apprécie chaque petit moment passé avec nous. Ce n’est pas grave de savoir quand il faudra retourner à la garderie. Ce n’est pas grave de rester à la maison, sauf pour quelques petites balades en vélo. Elle est entourée des gens qu’elle aime, et c’est tout ce qui lui faut.

Je devrais prendre exemple sur elle. Je devrais apprécier le temps que j’ai devant moi. Pas de boulot en vue, du moins pas beaucoup. Pas de spectacle en soirée, ni de meeting tôt le matin. Juste du temps.

J’aurais aimé mieux avoir ce temps sans tous les inconvénients qui gravitent autour, mais quand même, est-ce une raison pour ne pas l’apprécier? Pouvoir perdre du temps à réfléchir, rêver, consulter des vieux souvenirs qu’on avait enfouis. Avoir des discussions, faire une sieste, comme ça pour rien.

Oui, rester à la maison peut être un peu contraignant. Oui, parfois j’aurais envie d’aller manger au restaurant, aller au cinéma, faire un spectacle, mais je me dis aussi que ce jour viendra.

Bientôt nous pourrons aller parler de tout ça autour d’une pinte de bière. Faire le compte rendu de nos expériences respectives. Je reste positif, et j’y crois fermement.

Mais ces moments de confinement en famille ne reviendront pas de sitôt. La vie va recommencer dans son tourbillon infini, bien plus vite qu’on le croit.

Le temps continue et c’est à nous d’en profiter du mieux qu’on peut.