Les États-Unis et le Canada négocient une fermeture de leurs frontières

Les États-Unis et le Canada seraient sur le point de fermer leurs frontières aux «voyages non essentiels», a appris mercredi CNN.

L’accord, qui devrait être rendu public d’ici 48 heures, n’est pas encore finalisé.

Une source de CNN a indiqué que la définition de «voyage non essentiel» est encore débattue et doit permettre de garantir la poursuite des échanges commerciaux entre les deux États.

Le Canada et les États-Unis ferment au fur et à mesure leurs frontières en vue de limiter la propagation de la COVID-19. Seuls certains aéroports canadiens accueillent encore des étrangers, alors que la seule frontière terrestre du pays est ouverte sans restriction.

Une partie des discussions portent encore sur le type de véhicule et les personnes qui seraient encore autorisées à voyager entre les deux pays. La source de CNN a toutefois indiqué que les restrictions garderaient une certaine stabilité.

Cet accord serait le premier à être mutuel. Jusque-là, les décisions de fermer les frontières ont été unilatérales.

«Les Canadiens ont été nos amis tout au long de cette crise et lors de bien d'autres, et ils continueront d'être des intermédiaires honnêtes», a déclaré la source à CNN.

Mardi, lors de la réunion d'information du groupe de travail sur le coronavirus, le président américain Donald Trump avait été questionné sur l’éventualité de fermer les frontières terrestres américaines.

«Je ne veux pas dire cela, mais nous discutons de choses avec le Canada et nous discutons de choses avec le Mexique, avait-il répondu. Très honnêtement, et encore une fois, la relation est exceptionnelle avec les deux, exceptionnelle. Nous venons de signer notre accord, l’ACEUM, et la relation est très forte.»

