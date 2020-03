Croyez-le ou non, mais un journaliste du Journal a croisé des Québécois à l'aéroport qui quittait Montréal... pour aller en vacances dans un tout-inclus en République Dominicaine !

En pleine crise ! Comme si de rien n'était !

Alors que le toutes les autorités, médicales et politiques, nous prient de rester chez nous et d'éviter les déplacements non essentiels !

Et si jamais ces irresponsables tombent malades là-bas, j'imagine qu'ils vont implorer le gouvernement fédéral d'aller les chercher au plus sacrant ? Pour les ramener au Québec, là où ils seront soignés convenablement ?

" C'est épouvantable, le gouvernement ne vient pas à notre rescousse, il nous abandonnne, bou hou hou, pauvres de nous ! "

Ça arrive régulièrement : des casse-cou qui vont faire du hiking dans des pays en guerre, du tourisme dans des pays en proie au terrorisme... Et qui se foutent totalement des avertissements du gouvernement qui, sur son site Internet, nous conseille fortement d'ÉVITER D'ALLER DANS CES PAYS CAR LE CANADA LES CONSIDÈRE COMME DANGEREUX !

Savez-vous quoi ? Tu agis en tata ? Tu ne prends pas tes responsabilités ? Tu prends des risques inconsidérés ?

Eh bien s'il t'arrive quelque chose, bye bye. C'est pas notre problème...