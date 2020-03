Louis-Jean Cormier : chercher l’audace

L’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier proposera ce vendredi un troisième album intitulé «La nuit tombe» à travers lequel le musicien a souhaité sortir de ses limites.

«Dans ma tête à moi, j'ai l’impression d’avoir fait le disque le plus clair et peut-être le plus audacieux en même temps, a soutenu l’artiste. On aspire toujours à une sorte d’idéal, et en chanson ou en musique, c’est d’être capable d’allier clarté, simplicité et audace. »

L’audace se révèle d’abord à travers le défi que s’est imposé le musicien d’évacuer complètement la guitare de son nouvel opus pour lui substituer le piano.

«Je trouvais que le piano avait beaucoup d’horizons, beaucoup plus de plaines. C’est vaste, a expliqué Louis-Jean Cormier. Et le piano m’a probablement permis d’être plus dénudé dans mes propos.»

«Mais l’audace se traduit aussi dans le fait de pouvoir être capable de faire une chanson comme “Les poings ouverts”, a-t-il poursuivi. C’est une chanson qui vient d’une prise de conscience que j’ai eue depuis que je suis avec ma nouvelle compagne de vie, qui est éthiopienne, et par elle je me suis rendu compte que je ne vivais pas dans le pays dans lequel je pensais vivre. Je me voyais dans un pays beaucoup plus ouvert et progressiste et à travers elle et la méchanceté qu’elle reçoit par exemple sur les réseaux sociaux, je me dis qu’on a encore vraiment du chemin à faire.»

«On pourrait avoir l’impression de vivre dans un décor scandinave, mais d’être parfois entouré de cowboys», s'est désolé l’auteur.

Un album plus dansant

Les sonorités de ce troisième opus de dix morceaux s’éloignent quelque peu des rythmes et des mélodies plus folks, caractéristiques du musicien, pour embrasser davantage des textures plus rock, parfois même psychédéliques.

«J’avais le goût de faire des tounes sans guitare d’abord, mais j’avais le goût aussi de faire des tounes dansantes, a indiqué le compositeur. C’est quelque chose de relativement nouveau pour moi.»

«C’est un disque qui marque le retour aussi de François Lafontaine, le claviériste de Karkwa, a poursuivi l’ancien guitariste du groupe rock alternatif, séparé depuis maintenant quelques années. Ce n’est pas non plus le grand retour, on ne s’est pas perdus de vue, on est restés des amis proches, mais professionnellement parlant on se côtoie beaucoup plus dernièrement. Je lui ai demandé de jouer sur certaines tounes et ça a fait en sorte que c’est peut-être le disque de Louis-Jean Cormier qui est le plus “Karkwaesque” des trois.»

Peut-on voir ici le signe précurseur d’un retour possible de Karkwa? «Ça ne peut certainement pas nuire», a laissé planer le musicien.

L’album «Quand la nuit tombe» sera disponible à partir du 20 mars.