L’UPA veut une exception pour les travailleurs étrangers

L’Union des producteurs agricoles (UPA) se montre préoccupée par la fermeture des frontières canadiennes aux travailleurs étrangers temporaires. Elle craint des «conséquences désastreuses sur toute la chaîne alimentaire» et demande donc une exception au fédéral.

«Le gouvernement canadien doit non seulement permettre l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires (TET), avec les précautions appropriées, mais aussi négocier dès maintenant avec le Mexique, le Guatemala et les autres pays d'où ces travailleurs proviennent», fait savoir l’UPA.

L’Union des producteurs agricoles, l’Association des producteurs maraîchers du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et Sollio Groupe Coopératif invoque la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole.

«La présence de ces travailleurs est essentielle pour toute la chaîne agroalimentaire, plus particulièrement dans le secteur horticole (fruits, légumes, etc.). Leur absence compromettrait l'ensemble de la saison de production et provoquerait à coup sûr une augmentation importante sur la facture d'épicerie de nos concitoyens, dorénavant entièrement dépendants des importations», plaident les associations.

L’UPA tient un point de presse à 9h30 afin de faire part de ses revendications au gouvernement.