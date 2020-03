Pourquoi les joueurs de la NBA ont-ils accès rapidement à des tests pour la COVID-19?

Tout comme le maire de New York Bill de Blasio, je reconnais m’être demandé pourquoi de riches sportifs privilégiés pouvaient être testés et obtenir aussi rapidement leurs résultats alors qu’on déplore une insuffisance de ressources pour le grand public.

Non seulement la NBA a tenu à défendre ses équipes et leurs joueurs, mais des responsables de la santé publique sont intervenus pour défendre la pratique. Il y a une explication rationnelle et scientifique pour justifier que les athlètes professionnels soient testés rapidement.

Selon les experts, considérant la fréquence de leurs voyages, leur proximité sur le terrain et les nombreuses interactions avec les partisans, les joueurs deviendraient des «super porteurs» du virus, des vecteurs de transmission dramatiquement efficaces.

Les athlètes qui ont contracté le virus partagent maintenant leurs résultats. Les responsables de la santé publique et les dirigeants de la NBA considèrent que leur notoriété peut également profiter aux campagnes de sensibilisation. Si de jeunes athlètes en très grande forme sont atteints, tout le monde peut l’être. Plusieurs de ces athlètes respectent les mesures de confinement et là aussi, on ne peut que souhaiter qu’ils influencent le reste de la population.

En attendant, les Américains sont toujours confrontés à un cruel manque de tests et le dépistage est une des clés pour gérer la propagation efficacement.