Qui succédera à Tom Brady?

L’ère Tom Brady est révolue chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui doivent maintenant songer à sa succession. Cependant, la tâche de remplacer l’ancien numéro 12 du club s’annonce titanesque.

Après tout, le quadragénaire possède six bagues du Super Bowl et a été invité 14 fois au Pro Bowl. À chaque année ou presque, il a mené les «Pats» loin en éliminatoires et sa renommée n’est plus à faire. Aussi, les autres clubs de la section Est de l’Association américaine se réjouissent à l’idée d’affronter un pivot différent du côté de la Nouvelle-Angleterre.

Voici quelques prétendants au trône de Brady.

- Jameis Winston

Winston risque de boucler ses valises assez rapidement avec l’arrivée probable de Brady chez les Buccaneers de Tampa Bay. L’athlète de 26 ans a dominé la NFL avec 5109 verges par la voie aérienne la saison dernière, en plus d’établir une marque de concession pour le nombre de touchés (33) par la passe. Cependant, il a commis 30 interceptions et l’instructeur-chef de l’équipe floridienne, Bruce Arians, n’a rien fait pour confirmer son retour cette année.

À moins d’une immense surprise, le changement de décor se fera dans les jours à venir.

- Cam Newton

Ayant rendu de fiers services aux Panthers de la Caroline, Newton a eu droit au message du directeur général Marty Hurney: il va déménager. Dans son cas, les nombreuses blessures subies depuis 2016 constituent une grosse tache au dossier du premier choix au total du repêchage 2011.

Le vétéran de 30 ans a été limité à deux matchs l’an passé à cause d’une fracture du pied gauche. Néanmoins, il demeure fiable quand il est en santé. Avant cette campagne gâchée, il avait amassé plus de 3000 verges aériennes à chacune de ses saisons.

- Andy Dalton

Le quart aux cheveux roux a été souvent associé aux Patriots dans les rumeurs de transaction dans les dernières semaines, même bien avant la fin de la plus récente campagne. Dalton n’a jamais gagné un match éliminatoire avec les Bengals de Cincinnati, l’organisation pour laquelle il évolue depuis son arrivée dans la NFL en 2011.

Trois fois convié au Pro Bowl, le pivot risque de voir le tapis lui glisser sous les pieds en Ohio, car les Bengals détiennent le premier choix du prochain repêchage et devraient sélectionner Joe Burrow, gagnant du trophée Heisman.

- Jacoby Brissett

Avec l’arrivée de Philip Rivers chez les Colts d’Indianapolis, ceux-ci devront décider du sort de Jacoby Brisett, leur partant en 2019. L’objectif sera de l’échanger avant le 1er juin afin de sauver presque 16 millions $ sur la masse salariale. Dans le cas contraire, ils garderont libre la moitié de ce total.

Brissett est un ancien des «Pats», pour qui il a joué en trois parties en 2016, année durant laquelle Brady avait purgé une suspension à cause du célèbre «Deflategate». En Indiana, il a récolté 2942 verges et 18 touchés par les airs l’an dernier. Il a aussi l’avantage d’avoir agi comme régulier en 2017 pendant qu’Andrew Luck se trouvait sur la touche.

- Jarrett Stidham

Choix de quatrième tour des Patriots en 2019, Stidham a été le substitut de Brady lors de la dernière campagne. Actuellement, il occupe le siège du conducteur, devant Cody Kessler. Si l’entraîneur Bill Belichick lui donne une chance, l’athlète de 6 pi et 3 po tentera de répéter ses bonnes performances du plus récent calendrier préparatoire.

À cette occasion, l’ancien de l’Université Baylor avait récolté 731 verges et quatre majeurs grâce à 61 passes complétées sur une possibilité de 90. En saison régulière, il a mis les pieds sur le terrain dans trois rencontres, le temps de tenter quatre passes.