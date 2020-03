Quoi regarder sur les chaînes spécialisées?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce jeudi 19 mars.

«La belle vie avec Go-Van»

La nouvelle émission «La belle vie avec Go-Van» est un coup de cœur pour plusieurs en cette fin d’hiver, à cette période de l’année où on commence à avoir soif d’escapades et de liberté. Intitulé «La vie en communauté», ce quatrième épisode nous fait prendre une bonne bouffée d’air salin des Maritimes et nous guide jusqu’à la communauté de Snow Lake Keep, où on rencontrera sept individus particuliers, qui cohabitent dans une forêt de 140 acres, dans des maisons construites de leurs propres mains. L’animateur de «La belle vie avec Go-Van», Julien Roussin-Côté, a jadis abandonné une vie rangée pour parcourir le monde à bord de son véhicule motorisé. Un fantasme que plusieurs entretiennent, mais que peu auront l’audace de matérialiser! Jeudi, 20 h, Unis TV.

«Pandémie»

Lorsque Club illico a dévoilé le documentaire «Pandémie», à la fin janvier, le coronavirus gangrenait la Chine, mais on ne craignait pas encore qu’il se répande au Québec. La situation ayant évolué drastiquement dans les dernières semaines, il vaut la peine de jeter un œil à cette étude en deux épisodes d’une heure, réalisée avec beaucoup de clarté par Patricia Beaulieu. D’éminents spécialistes y prennent la parole pour démystifier origines et conséquences de certains virus et expliquent que le Québec est somme toute bien outillé pour passer à travers ce genre de crise, ce qu’on est en mesure de vérifier présentement. Le comédien Gabriel Sabourin y mène sobrement de très éclairantes entrevues. Sur Club illico.

Chaînes françaises en débrouillage

Cinq chaînes de THEMA Canada, filiale du groupe français Canal+, soit Planète+, StudioCanal, ES1, Saisons et France 24, sont en débrouillage chez Vidéotron et Cogeco jusqu’à la fin du mois. Actualité internationale, documentaires, films des plus grands réalisateurs français et européens des années 1930 aux années 2000, sports électroniques et chasse, pêche et nature: il y en a pour tous les goûts sur ces plateformes qui nous permettent de prendre le pouls des grands courants internationaux.