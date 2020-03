Réservez vos séjours de pêche maintenant

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient de rendre disponibles en ligne les dates d’ouverture des diverses périodes de pêche pour la prochaine saison.

La réglementation présentée couvre la période s’étendant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Une nouvelle réglementation est publiée tous les deux ans. Toutefois, les périodes, les limites et les exceptions sont mises à jour annuellement.

C’est donc l’occasion ou jamais de planifier vos séjours de pêche ou de vacances en forêt, en utilisant ces renseignements qui sont très utiles. Dans le passé, il est arrivé souvent que ces dates ne soient pas disponibles assez rapidement pour les amateurs qui devaient planifier leur saison et leurs vacances annuelles auprès de leurs employeurs.

Donc, en vous rendant à l’adresse internet suivante, www.peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements vous allez avoir accès à toutes les informations pertinentes.

On vous y explique comment vous diriger parmi les renseignements qui touchent les périodes de pêches, les limites et les exceptions.

UN OUTIL

Vous y découvrirez un outil important pour vos recherches. Il vous sera possible de découvrir dans quelle zone se situe votre lieu de destination. En vous rendant sur la carte de cette zone, vous y découvrirez les périodes, les limites et les exceptions qui sont appliquées sur le territoire de votre destination. Vous pouvez aussi vérifier si le plan d’eau choisi fait partie de ceux qui sont inclus dans des exceptions réglementaires. Si ce n’est pas le cas, les règles générales de la zone s’appliquent. Si vous désirez pousser encore plus loin votre recherche, vous pouvez sélectionner l’espèce que vous désirez pêcher.

Un autre point important à vérifier c’est de jeter un coup d’œil dans la section Actualités, afin de savoir si, au cours de la saison, il y a des changements qui toucheront le lac choisi.

Une autre adresse intéressante à consulter est le site www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activités-sportives et de plein-air/peche-sportive/. On vous y donnera des renseignements complets sur la pêche au Québec avec les nouveautés à la réglementation, les dates de pêche et quotas, les zones de pêche, les limites, possession et identification, les permis, les types de pêche et appâts, de même qu’un onglet sur les bonnes pratiques et interdictions.

TERRITOIRES STRUCTURÉS

Pour les pêcheurs qui fréquentent les territoires structurés comme les pourvoiries, les zecs, certains parcs nationaux et les réserves fauniques, les experts qui sont sur place vont vous renseigner. Il se peut que les limites de prises et les périodes de pêche diffèrent dans les territoires structurés par rapport à celles mentionnées dans la réglementation du MFFP.

Présentement, plusieurs amateurs ont choisi d’annuler leur séjour, en raison de la situation qui prévaut avec la COVID-19. Personnellement, je ne crois pas que ce soit la chose à faire puisque la situation que nous vivons actuellement va finir par se terminer. Nous avons la chance de pouvoir vivre des séjours agréables et sécuritaires, dans une nature exceptionnelle.